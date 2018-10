Genoa, intervento alla mano riuscito per Biraschi

Fonte: Genoacfc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa Cricket and Football Club comunica che questa mattina il calciatore Davide Biraschi è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi per la frattura della falange prossimale del quinto dito della mano sinistra. L’operazione è stata eseguita dal dottor Federico Santolini e dalla dottoressa Stefania Briano presso la Clinica Ortopedica dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, diretta dal professor Lamberto Felli. L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito e nel pomeriggio Biraschi si è regolarmente presentato al centro sportivo “Gianluca Signorini” di Pegli per svolgere un allenamento differenziato.