Genoa, Juric cerca la spalla di Piatek: in cinque per una maglia

Ci sono due posti, di cui uno occupato e l'altro libero. Quello occupato è senza dubbio di Piatek, la più bella rivelazione di questa prima parte di Serie A. Quello libero se lo contendono addirittura in cinque: Pandev, Kouamé, Medeiros, Favilli e Lapadula. Parliamo di Genoa, del nuovo corso targato Ivan Juric e di ciò che può cambiare. In attacco sicuramente qualcosa. Al momento - riferisce La Gazzetta dello Sport - i primi due della lista sono Pandev e Kouamé, in vantaggio sugli altri tre. Ma il nuovo tecnico sfrutterà la prossima settimana per decidere ed è molto probabile un'alternanza là davanti.