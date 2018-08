Genoa, Kouamé: "Dedico esordio e gol alle vittime e alle loro famiglie"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esordio e primo gol in Serie A per Cristian Kouamé, che dopo aver convinto in Serie B col Cittadella ora è pronto a giocarsi al meglio le sue possibilità col Genoa. L'attaccante rossoblù ha scritto un bel messaggio su Instagram dopo l'indimenticabile debutto: "Quella di ieri è stata una serata speciale. Innanzitutto per il ricordo, emozionante, delle 43 persone che purtroppo non ci sono più: a loro e alle loro famiglie vorrei dedicare sia l’esordio che il mio primo gol in Serie A, due momenti indimenticabili. Sono felice che entrambi siano arrivati di fronte al nostro splendido pubblico e in occasione di una bella vittoria che ci consente di iniziare bene! Forza Genoa".