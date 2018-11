Genoa, Kouamé: "Napoli forte, ma il calcio a volte riserva sorprese"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Christian Kouamé (20) parla in vista della sfida contro il Napoli. L'attaccante del Genoa, attraverso il sito ufficiale del grifone, ha detto: "Conosciamo le difficoltà della partita e il valore degli avversari. E’ difficile individuare lati deboli. La chiave forse sta nel riuscire a sfruttare le poche occasioni che avremo per segnare. Sono bravi in tutto e forti in ogni reparto. Quando attaccano sanno il modo per fare male. Ma si parte dallo zero a zero e il calcio è strano: a a volte regala sorprese quando meno te le aspetti”.