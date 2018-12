Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato, Andrea Piras

Il Genoa di Cesare Prandelli giocherà questo pomeriggio in amichevole contro l'Imperia. Queste le scelte dell'ex ct per il test di preparazione per la sfida di domenica sera contro la Roma: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.