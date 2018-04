Genoa, Lazovic: "Devo ancora crescere in fase difensiva"

Risultato finale: Genoa-Verona 3-1

Darko Lazovic, giocatore del Genoa, ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport: "Mister ha fatto un gran lavoro da quando è arrivato. Si può crescere sempre fino alla fine della carriera, in fase difensiva devo ancora crescere, prima di arrivare qua ho giocato più come esterno d'attacco che come terzino".