Inconveniente in casa Genoa in vista della gara contro l'Atalanta. Come riporta Il Secolo XIX Lukas Lerager ha terminato anzitempo la seduta di allenamento di ieri per un fastidio muscolare che ho la costretto ad un riposo precauzionale. La sensazione è che non si tratti di niente di grave, ma per la gara contro la Dea sono in ascesa le quotazioni di Riccardo Saponara come titolare sulla trequarti della formazione di Aurelio Andreazzoli.