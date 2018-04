Genoa, lunedì la ripresa a porte aperte dopo il derby

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque punti in tre partite. Il mini-ciclo di gare al Ferraris, in attesa del fondamentale anticipo di sabato con il Crotone (ore 18), ha portato un bottino pesante di punti al Genoa (5), per continuare a operare in funzione della salvezza. Mister Ballardini al termine della stracittadina con la Sampdoria, ha dato appuntamento per la ripresa dei lavori lunedì pomeriggio. Porte aperte per tifosi e addetti ai lavori, l’inizio della seduta è fissata alle 15. Da verificare i progressi dei giocatori rimasti ai box. A causa dell’ammonizione rimediata, Rigoni che era in regime di diffida sarà squalificato per il match con i calabresi.