Genoa, lunedì la ripresa dei lavori senza i calciatori nazionali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il fine settimana di riposo concesso ai giocatori, fatta eccezione per i nazionali con le rispettive selezioni, mister Cesare Prandelli, in arrivo da Firenze dove ha staccato la spina, ha convocato la squadra lunedì in vista del primo allenamento verso Udine. La seduta è fissata nel pomeriggio a porte chiuse. Nella prima parte della settimana lo staff tecnico dovrà fare a meno degli elementi di rientro dalle Nazionali. Solo a ridosso del match il gruppo tornerà a ranghi compatti, per entrare nei dettagli della preparazione. Lo riporta il sito ufficiale del Genoa.