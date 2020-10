Genoa, Marchetti è guarito dal Covid-19: "Finalmente negativo, rispettate le regole"

Così il portiere del Genoa, Federico Marchetti, sui social dopo essere guarito dal Covid-19: “Finalmente negativo. Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella di tutte. Rispettate le regole ragazzi, non è una banale influenza come ho sentito dire da tanti! Da oggi visite e poi non si molla niente!”. Marchetti, Perin e Radovanovic sono risultati negativi al Covid-19 per due tamponi consecutivi.