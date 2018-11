Genoa, mattutino di palestra a Pegli e di tattica a reparti a Arenzano

Fonte: Inviato ad Arenzano (GE)

Venerdì fra Pegli e Arenzano per il Genoa. La truppa rossoblu si avvicina al derby della Lanterna numero 117 con il sorriso. Mister Ivan Juric ha dato appuntamento alla squadra al “Gianluca Signorini” per una seduta di palestra - il campo è ancora in fase di rizzollatura e sarà pronto per martedì prossimo - per poi trasferirsi in blocco al campo sportivo della cittadina rivierasca. Soliti torelli di riscaldamento nel cerchio centrale del campo, il tecnico rossoblu ha diviso la squadra in due parti per provare alcune situazioni di gioco. I difensori da una parte, insieme ad alcuni elementi della Primavera schierati sempre con le due punte e il trequartista, guidati dal mister croato hanno rodato le chiusure e le scale. Nell’altra metà campo c’erano invece gli attaccanti e i centrocampisti agli ordini di Roberto Murgita. L’allenamento si è concluso situazioni di possesso e non possesso undici contro undici. Romulo si è regolarmente allenato con il gruppo mentre Marchetti ha svolto un lavoro personalizzato con Scarpi. Lapadula, Sandro e Bessa sono sempre ai box.