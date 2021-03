Genoa, migliorano le condizioni di Perin

Potrebbe recuperare in extremis per la gara contro l'Udinese

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Migliorano le condizioni di Mattia Perin che aveva saltato la sfida dell'Olimpico contro la Roma per un fastidio muscolare: il portiere ha dato anche oggi segnali importanti e adesso bisogna aspettare domani per il test decisivo in vista della gara di sabato al Ferraris con l'Udinese. C'è ancora tempo per l'estremo difensore rossoblù, ma dall'allenamento di domani potrebbero arrivare indicazioni decisive sulla possibilità di recupero per la sfida ai friulani. (ANSA).