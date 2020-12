Genoa-Milan, i convocati di Pioli: torna Saelemaekers, c'è anche Musacchio

È il giorno di Genoa-Milan. I rossoneri sono in partenza verso il capoluogo ligure per giocare il turno infrasettimanale di campionato, valido per la dodicesima giornata e in programma alle 20.45 al Ferraris. Questi i rossoneri convocati da Mister Pioli:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Leão, Maldini, Rebić.