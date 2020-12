Genoa-Milan, l'esclusione di Hernandez per un affaticamento muscolare

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it alla base dell'esclusione di Theo Hernandez dalla partita con il Genoa ci sarebbe un affaticamento muscolare. La panchina per il laterale francese, quindi, è arrivata per precauzione e non per scelta tecnica. Definito il terzino di coppa considerate le tante presenze in Europa League, questa sera a Genova Diogo Dalot esordirà dal 1' contro i rossoblù.