Genoa, missione Bertolacci: sfatare il tabù Olimpico

Chissà se basterà un romano come Andrea Bertolacci per sfatare la maledizione dell’Olimpico? Il Genoa non ha mai battuto la Roma in questo stadio. L’ultimo successo rossoblù in casa della Roma è datato 17 gennaio 1990, ma si giocava allo stadio Flaminio: 0-1 firmato Aguilera. Per il Grifone l’Olimpico (giallorosso) è un vero e proprio tabù: 11 sconfitte di fila, 10 dal ritorno in A. E lo è anche per Andrea Bertolacci, nato e cresciuto nelle giovanili giallorosse, prima di esordire in serie A con la maglia del Lecce. Bertolacci all’Olimpico non ha mai vinto, però vi ha segnato un gol nella trasferta persa 2-1 dal Lecce il 20 novembre 2011. Mentre al ritorno si è rifatto: Lecce-Roma 4-2. Da genoano ha affrontato la Roma 6 volte: 5 k.o. e 1 pareggio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.