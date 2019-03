Genoa, nell'intervallo di Udine saltano i nervi: diverbio tra due giocatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Saltano i nervi in casa Genoa. All'intervallo della gara contro l'Udinese, poi persa 2-0, secondo quanto riferito da Sky Sport 24 due giocatori dei rossoblu avrebbero avuto un diverbio abbastanza acceso. Da capire di chi possa trattarsi: al rientro in campo Tudor ha lasciato negli spogliatoi Rolon e Lazovic. (Aggiornamento: 17.29: nelle dichiarazioni post-partita, Prandelli ha chiarito poi che i giocatori coinvolti nel diverbio non sono i due sostituiti all'intervallo).