Domani ex ct azzurro guiderà regolarmente allenamento Genoa

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Cesare Prandelli resta sulla panchina del Genoa. Quando il ritorno di Davide Ballardini sembrava una più che concreta possibilità, data la sconfitta di sabato con il Torino, il presidente Enrico Preziosi ha rinnovato la fiducia all'ex ct della Nazionale. Decisivo il vertice tra il presidente e Prandelli che domani dirigerà regolarmente la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta a Ferrara con la Spal. Ma Preziosi si attende una svolta: Prandelli in panchina ha una media di 1 punto a partita, troppo poco rispetto a Ballardini che a inizio stagione era arrivato a quota 1,72. Intanto brutta notizia in casa Genoa per l'attaccante Favilli che ha annunciato via social di aver terminato la stagione per un infortunio.