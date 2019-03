© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un’altra casella smarcata sulla tabella di marcia: obiettivo Parma-Genoa. Con oggi fanno già due giornate di allenamento settimanale nelle gambe per il Genoa, giunto domenica al sesto risultato utile consecutivo. Cartina di tornasole del lavoro svolto da squadra e staff tecnico. Note liete pure dall’infermeria. Mazzitelli e Lapadula, quest’ultimo ex Primavera dei ducali, sono rientrati in gruppo sotto lo sguardo vigile di mister Prandelli e del vice Pin. Dopo i torelli di riattivazione il programma si è snodato su possesso palla, esercitazioni su situazioni di gioco e una partitella conclusiva. Al termine pranzo collettivo in club house, sempre più utile a cementare lo ‘spogliatoio’. Mercoledì altra sessione a porte chiuse. Lo riporta il sito ufficiale del Grifone.