Genoa, oggi il responso su Sturaro: con la SPAL mediana da inventare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa è in attesa: oggi, scrive Il Secolo XIX, si capirà se il legamento del ginocchio di Stefano Sturaro sia danneggiato o meno. In caso positivo, l'ex Juve potrebbe aver chiuso in anticipo la stagione. Di sicuro, mancherà contro la SPAL, quando Prandelli non potrà contare neanche su Miguel Veloso: centrocampo da inventare, per il tecnico rossoblù, che dovrebbe dare spazio a Rolon, Radovanovic e forse Bessa.