Genoa, ospite a sorpresa per l'allenamento al Signorini: Filippo Inzaghi

© foto di Federico Gaetano

Ospite oggi al centro sportivo ‘Pio XII – Signorini’ di Genova: all'allenamento ha assistito Filippo Inzaghi con i suoi più stretti collaboratori. Tra questi Maurizio D’Angelo che ha fatto parte dello staff del Grifone qualche stagione fa. A fine seduta Inzaghi si è intrattenuto a parlare con mister Prandelli: si tratta dell'ennesima tappa di aggiornamento professionale per "SuperPippo", che in precedenza era stato da mister Sarri al Chelsea, per seguire gli allenamenti e le metodologie di lavoro. Non solo: il tecnico si è recato anche a Pegli, per parlare con Giampaolo e assistere all'allenamento dei blucerchiati.