Genoa, Perinetti: "Le scelte del tecnico non condizionate dal derby"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A Premium Sport, prima della gara contro il Cagliari, parla il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti: "Pensiamo solamente al Cagliari, non al derby. Le scelte del tecnico sono condizionate da infortuni e squalifiche. Abbiamo fiducia per i giocatori che scenderanno in campo. Contro la Spal siamo stati puniti nella loro unica occasione. Tutte le gare sono difficili da qui alla fine, dobbiamo toglierci dai problemi il prima possibile".