Genoa, Piatek: "Il ponte? Non riesco a parlarne"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centravanti del Genoa, Krzysztof Piatek, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del Ponte Morandi. "Grande tragedia, non solo per Genova e l'Italia, ma per l'Europa. Pure in Polonia se n'è parlato tanto, amici e parenti mi chiamavano per sapere come stavo, come era possibile quel che era successo. È stato terribile, ma non riesco a parlarne troppo perché è una cosa davvero brutta, per trovare la forza di andare avanti ho bisogno di focalizzarmi sulla vita".