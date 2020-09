Genoa, poker in amichevole contro la formazione Primavera. Doppietta per Destro

Vittoria in amichevole per il Genoa a Pegli. I rossoblu di Rolando Maran hanno battuto per 4-1 la formazione Primavera. Grande protagonista Destro, autore di una doppietta. Gli altri due gol sono stati realizzati da Favilli e Bianchi, aggregato alla prima squadra. Per la Primavera in gol Spinelli. Ora domenica di riposo per i rossoblu, lunedì la ripresa dei lavori in vista di un possibile nuovo test amichevole la prossima settimana.