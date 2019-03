Genoa, Prandelli ne convoca 23 per la trasferta di Udine: out Favilli

Ultime sul Genoa. A metà pomeriggio la squadra ha raggiunto l’Aeroporto Cristoforo Colombo per volare a Trieste con un charter e proseguire sulla Freccia Rossoblù per Udine. Con il rientro di Sanabria dalla nazionale il gruppo, privo di Favilli e Schafer aggregati alla Primavera, si è ricompattato nella rifinitura al ‘Signorini’ anticipata da una riunione in sala video per studiare avversari e palle inattive. In campo i giocatori hanno perfezionato le prove e mister Prandelli ha fornito una serie di indicazioni per ottimizzare gli aspetti tattici. A conclusione dei lavori lo staff tecnico ha comunicato al team manager Pellegri la lista dei convocati. Questo l'elenco completo:

Portieri - Marchetti, Jandrei, Radu.

Difensori - Gunter, Criscito, Pezzella, Biraschi, Romero, Pereira, Zukanovic.

Centrocampisti - Lerager, Mazzitelli, Rolon, Radovanovic, Lazovic, Bessa, Sturaro, Veloso.

Attaccanti - Sanabria, Lapadula, Kouamé, Pandev, Dalmonte.