© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Genoa colazione in club house per il primo gruppo alle otto in punto, e poi via in palestra per gli esercizi di rito. Fuori uno, dentro l’altro. Ecco il secondo. E al termine, tutti sul campo per la sessione collettiva agli ordini di mister Motta: presenti anche Ankersen e Schone, reduci dal pareggio con la Danimarca e la qualificazione per l’Europeo.