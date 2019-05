Genoa, Preziosi a Pegli per stare vicino alla squadra

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorni molto delicati per il Genoa. La squadra di Cesare Prandelli si gioca molto nella sfida di domani a Marassi contro il Cagliari e per stare molto vicino alla squadra, dai giocatori allo stesso allenatore, il presidente del Grifone, Enrico Preziosi, è in queste ore a Pegli.