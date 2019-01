Genoa, primo allenamento per Jandrei: Favilli scatenato nella partitella

Fonte: Inviato a Pegli

Un sole quasi primaverile accoglie il primo allenamento del 2019 del Genoa. Smaltite le feste, il gruppo si è ritrovato questo pomeriggio al centro sportivo “Gianluca Signorini” di Pegli per riprendere la preparazione. Dopo i test della mattina, Jandrei ha indossato scarpini e guantoni per la prima seduta con i suoi nuovi compagni. Puntuali alle 14.30, Criscito e compagni hanno fatto capolino dagli spogliatoi per scendere sul terreno di gioco. Prandelli ha subito torchiato la squadra con una prima parte caratterizzata da corsa ed esercizi aerobici prima di dividere il gruppo in due parti per una partitella a campo ridotto dodici contro dodici. Fra gli uomini con la pettorina in grande spolvero Favilli autore di una tripletta. Il risultato finale è stato di 6-6 con una doppietta di Omeonga e il gol di Kouamé a completare le reti per i gialli. Mentre per i rossi sono andati a segno Bessa e Pandev, una doppietta a testa, e Lazovic e Romulo. Unico assente Nicolas Spolli, il cui aereo da Buenos Aires a Roma ha accumulato ritardo tanto da fargli perdere la coincidenza per il capoluogo ligure. La squadra adesso si recherà all’aeroporto “Cristoforo Colombo” dove sarà raggiunta dal difensore argentino e volerà alla volta di Murcia, sede del ritiro fino al 15 gennaio.