Genoa, problema attacco. Galabinov out, Lapadula titolare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Problema attacco per il Genoa di Davide Ballardini. Il Grifone non segna da tre giornate di campionato e nelle ultime ore ha perso anche Andrej Galabinov, infortunatosi con la Nazionale. Oltre al bulgaro out anche Taarabt, mentre Giuseppe Rossi non è ancora al meglio. Per questo contro la SPAL il centravanti titolare sarà Gianluca Lapadula, scrive la Gazzetta dello Sport.