Genoa, prove anti-Parma al "Signorini": Criscito sempre a parte

Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

Il Genoa si avvia a grandi falcate alla sfida contro il Parma. Domenica alle 18 al "Tardini" la truppa rossoblu cercherà di rialzare la testa dopo cinque gare in cui è arrivato soltanto un punto. Mister Aurelio Andreazzoli ha dato appuntamento alle 11.30 di oggi al gruppo per una seduta di allenamento al centro sportivo "Gianluca Signorini" dove intanto proseguono i lavori di ristrutturazione. La prima parte dell’allenamento ha visto il gruppo cimentarsi in torelli di attivazione prima di passare alla parte dedicata alla tattica.

Prove anti-Parma - Il mister massese ha diviso il gruppo in due squadre da undici componenti ciascuno e schierate nella metà campo con i due schemi differenti. I gialli sono stati collocati in campo con il 4-3-1-2 con Jandrei in porta, Ankersen e Pajac gli esterni mentre i centrali erano Biraschi e il Primavera Da Cunha. A centrocampo Jagiello era coadiuvato da Lerager e Cassata con Pandev alle spalle di Kouamé e Sanabria. I blu invece hanno seguito il tradizionale 3-4-1-2 con El Yamiq, Zapata e Goldaniga davanti a Marchetti. A centrocampo Schone e Radovanovic mentre gli esterni erano Ghiglione e Barreca con Favilli e Pinamonti davanti supportati da Saponara.

Criscito sempre a parte - La seduta è terminata con una partitella a campo completo sette contro sette per provare le ripartenze palla al piede e favorire di più il piano fisico. Prosegue l’iter riabilitativo Mimmo Criscito. Il capitano del Genoa ha effettuato corsa attorno al campo dimostrando segni di miglioramento dopo la lesione di secondo grado al muscolo semitendinoso della coscia sinistra.