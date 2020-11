Genoa, recuperano Rovella e Pjaca: nei prossimi giorni visita specialistica per Biraschi

vedi letture

Il derby si avvicina. Il Genoa è tornato in campo oggi al "Signorini" per preparare la stracittadina di Coppa Italia contro la Sampdoria prevista per giovedì alle 17 al "Ferraris". Il tecnico Rolando Maran ha fatto svolgere alla squadra una seduta tattica con partitelle. Buone notizie arrivano dall'infermeria, si legge sul sito ufficiale del club. Pjaca e Rovella hanno recuperato e sono convocabili per la sfida contro i blucerchiati di Ranieri. Per quanto riguarda Biraschi nei prossimi giorni verrà sottoposto alla visita specialistica per capire diagnosi e iter di recupero.