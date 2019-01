Fonte: Inviato a Pegli

Il ritiro a San Pedro del Pinatar ormai è alle spalle. Il Genoa è tornato ad allenarsi questo pomeriggio al “Signorini” di Pegli per preparare la sfida di campionato di lunedì prossimo, all’orario infelice delle 15, contro il Milan. Dopo i classici esercizi di riscaldamento, mister Prandelli ha torchiato i suoi ragazzi con esercizi tecnico-tattici finalizzati alla conclusione in porta. Al termine invece spazio per una partitella undici contro undici a campo ridotto con le due squadre, sia quella con la pettorina sia quella senza, schierate secondo il 4-4-2.

BENE FAVILLI E PANDEV - La sgambata è terminata 4-2 per i rossi con Favilli in grande spolvero. Gol e palo per il giovane attaccante ex Juve che con Pandev - a segno anche lui - si giocherà una maglia da titolare al fianco di Kouamé contro il team di Gattuso, vista la squalifica di Piatek. A proposito, il centravanti polacco si è regolarmente allenato insieme al gruppo e ha pure gonfiato la rete nel corso della partitella finale. Sono rientrati regolarmente in gruppo anche Mazzitelli e Gunter che non avevano preso parte al ritiro spagnolo per recuperare dai rispettivi infortuni.