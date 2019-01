Una coltre di neve, pochi centimetri, caduta sul terreno del ‘Signorini’ ha accolto la ripresa dei lavori per Genoa, in occasione del primo allenamento settimanale verso il posticipo di lunedì a Empoli. Per la squadra rossoblù, integrata dalla presenza di tre giovani della Primavera (Candela, Cleonise e Rovella), dopo una riunione in sala video tanto lavoro atletico con i preparatori, proprio in considerazione delle condizioni meteorologiche. I lavori sono stati concentrati all’aperto, con una prima parte di carattere tecnica seguita da una fitta serie di corse, ripetute e accelerazioni. Programma specifico per i portieri con i preparatori Scarpi e Raggio Garibaldi. Nessun rientro in gruppo e ore intense sul mercato, per la definizione di una trattativa in entrata. Giovedì il team trascorrerà tutta la giornata a Villa Rostan. Colazione, allenamento, pranzo, allenamento.