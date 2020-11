Genoa-Roma, i convocati di Maran: assente Zapata, out anche Zappacosta e Sturaro

Il tecnico del Genoa Rolando Maran ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani in casa contro la Roma. Tante le assenze: out Zapata, positivo al Covid-19, mentre ci sono i due ex di turno Destro, Pellegrini e Scamacca. Out l’altro ex, Zappacosta, assieme a Shomurodov, Males e Sturaro. Ecco la lista nel dettaglio:

Portieri: Marchetti, Paleari, Perin.

Difensori: Bani, Criscito, Biraschi, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Luca Pellegrini.

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc.



Attaccanti: Asoro, Destro, Parigini, Pandev, Scamacca, Pjaca.