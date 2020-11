Genoa-Roma, si fa subito male Spinazzola: out dopo 14', al suo posto entra Bruno Peres

vedi letture

Tegola per la Roma, in campo in questi minuti a Marassi contro il Genoa. Dopo nemmeno 15', sul punteggio di 0-0, si fa male Spinazzola (problema fisico). L'esterno di Fonseca è costretto a uscire, al suo posto entra in campo Bruno Peres.

Clicca qui il LIVE testuale fi Genoa-Roma a cura di TMW!