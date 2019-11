Genoa, Romero in gruppo. Differenziato per Sturaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo allenamento della settimana per il Genoa in vista della prossima sfida di campionato con il Napoli. Sturaro sta svolgendo iter differenziato. Romero ha ripreso a correre dopo aver stretto i denti nelle partite precedenti. Nessun allarme per un affaticamento in via di risoluzione: sarà tra i convocati per la trasferta".