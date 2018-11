Genoa, Romulo presenta progetto di beneficenza lunedì

Brasile-Uruguay, le formazioni ufficiali. Tanti italiani in campo

Villas-Boas ammette: "In passato ho avuto contatti con Inter e Roma"

TOP NEWS Ore 17 - L'Inter non molla Chiesa. Forfait di Romagnoli

Milan, autunno da dimenticare: quanti infortuni per Gattuso

Giro d'Italia: Campania, l'attacco non ha eguali

Di Marzio: "Talenti? Prima andavi in Brasile. Ora in Campania"

Schick: "Addio alla Roma? Non ci penso neanche"

Italia, Chiellini: "Spero di non essere più capocannoniere domani"

Italia, Caldara lascia il ritiro per infortunio. Chiamato Dickmann

L'evento condotto da Nicolò Schira con la partecipazione di Andersinho Marques e Marina Presello sarà privato e a numero chiuso. Per accreditarsi bisogna mandare una mail a ufficio.stampa@studioassist.eu.

A partire dalle ore 19, vernissage di gala, in cui saranno protagonisti varie personalità del mondo del calcio italiano ed internazionale (da Andrea Mandorlini a Gaetano D’Agostino), del giornalismo sportivo (Andersinho Marques e Marina Presello) dello spettacolo con momenti di puro intrattenimento con il trio comico Gli Autogol; inoltre verrà presentato il progetto di beneficenza che coinvolgerà Romulo insieme a Live Onlus. Oltre ad altre sorprese.

