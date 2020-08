Genoa salvo e Lecce retrocesso, GdS: "Le motivazioni hanno condizionato la gara del Ferraris"

vedi letture

Anche l'ultimo verdetto è stato pronunciato: il 38° turno di Serie A ieri ha decretato la salvezza del Genoa e la retrocessione del Lecce. Se il 'Grifone' è riuscito infatti a sbarazzarsi agilmente dell'Hellas Verona (3-0), i salentini hanno perso in casa contro il Parma (3-4) escludendosi quindi da soli dai giochi: "Ha ascoltato la sentenza di condanna, annunciata, direttamente nel suo stadio, senza potersi neppure aggrappare alla speranza di ricevere buone notizie da Genova. Il Lecce è stato strapazzato dal Parma, però anche una vittoria sarebbe risultata inutile per il contemporaneo successo del Genoa", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sul triste epilogo della squadra di Liverani. "Evidentemente, a differenza di quanto accaduto a Lecce, le motivazioni hanno condizionato la gara in modo abbastanza clamoroso", è invece l'analisi della sfida del "Ferraris".