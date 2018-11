Genoa-Sampdoria 0-0: il tabellino della gara

Non ci libereremo così facilmente di questa Juventus. Possiamo dire che rubano, che inventano, che sono ladri e galeotti ma la verità è che questi sono di un altro pianeta e, mentre le altre società venivano demolite da cinesi e banditi, loro costruivano il futuro. Non puoi competere...

Juve, che noia. Milan, Gattuso sfiora l'impresa con la squadra B. Parma, squadra rivelazione e per Faggiano rinnovo meritato. I cambi...cambiano (per ora)

Empoli, Iachini: "I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita"

Botta e risposta iniziale, derby della Lanterna finisce in parità

Serie A, la classifica aggiornata: un punto a testa per Samp e Genoa

Empoli, Veseli: "Le difficoltà non sono finite, lavoriamo per salvarci"

Andersen, richiestissimo e rimandato. La continuità per ambire al top

Fiorentina, Pioli: "Mancato solo il gol, fatto di tutto per vincere"

Milan, Calabria: "Fisicamente sto bene. Lazio in corsa per la Champions"

Audero è in versione Superman, la Samp e la Juve gongolano

Sampdoria, Giampaolo: "La squadra non ha mai mollato"

Kouamé, manca solo il gol. Preziosi gongola per la nuova stella

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Jankto, Ekdal, Praet; Ramirez (28' st Saponara); Defrel (7' st Caprari), Quagliarella. A disp.: Belec, Rafael, Colley, Ferrari, Leverbe, Rolando, Sala, Junior, Vieira, Kownacki. All.: Giampaolo

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa (38' st Sandro), Lazovic (25' st Pereira); Piatek, Kouame. A disp.: Marchetti, Spolli, Gunter, Lisandro Lopez, Mazzitelli, Medeiros, Omeonga, Rolon, Pandev, Lapadula. All.: Juric

