© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Sanabria è l'attaccante scelto dal Genoa per sostituire Krzysztof Piatek. L'ex Roma si prepara a raccogliere un'eredità pesantissima, visti i 13 gol in campionato del polacco, ma non ha avuto comunque paura di prendere la sua stessa maglia: numero 9 e tante speranze di non far rimpiangere il nuovo centravanti del Milan tra le mura del Ferraris.