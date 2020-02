Genoa, Schone e Ghiglione a riposo dopo i problemi col Cagliari

© foto di Federico De Luca

Allenamento mattutino per il giocatori del Genoa non impiegati nel match contro il Cagliari di ieri. Per loro amichevole contro una selezione di Primavera, Under 18 e Under 17 rossoblù. In rete Favilli (4), Iago Falque (3) e Destro (2). A riposo Lasse Schone e Paolo Ghiglione, costretti domenica a uscire dal campo prima del 90’.