Genoa, si avvicina il rientro in gruppo per Galabinov

Fonte: genoacfc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone nuove da Galabinov che ha iniziato la marcia di avvicinamento per il ritorno in gruppo. Le condizioni del nazionale bulgaro verranno rivalutate in occasione delle prossime sedute. Ha svolto lavoro programmato differenziato Lapadula, mentre Rosi ha seguito un iter a parte come El Yamiq. Proseguono la riabilitazione Izzo e Veloso.