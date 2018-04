Genoa, si torna a Neustift: presentato il ritiro estivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa torna a Neustift. Come riportato dai canali ufficiali del club, oggi è stato infatti presentato il tredicesimo ritiro estivo (non consecutivo) del club rossoblu nella città austriaca. Lì la squadra sosterrà la preparazione in vista della prossima stagione.

