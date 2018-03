Genoa-SPAL, le ultime di formazione: Lazovic al posto di Rosi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel Genoa le novità più rilevanti sono la presenza di Lazovic come esterno destro di centrocampo al posto di Rosi e Lapadula in attacco al fianco di Pandev. Per il resto solito 3-5-2 con Biraschi, Spolli e Zukanovic in difesa, visto il nuovo stop di Izzo. Taarabt e Rossi vanno in panchina pronti a subentrare a gara in corso. Nella SPAL ballottaggio Everton Luiz o Viviani per sostituire Kurtic in mezzo al campo con il primo favorito. In difesa Vicari guiderà la difesa a tre come centrale. In avanti spazio alla coppia Paloschi -Antenucci.



GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Lapadula, Pandev. Allenatore: Davide Ballardini.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, E. Luiz, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Leonardo Semplici.