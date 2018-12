Genoa, Spolli e Lapadula hanno lavorato con il resto del gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia seduta di allenamento al Centro Sportivo Signorini per il Genoa in vista della prossima difficile trasferta di Roma contro la squadra giallorossa. Gara che si giocherà domenica in posticipo alle ore 20.30. Mattinata passata prevalentemente a rinforzare i muscoli mentre la seconda parte, quella pomeridiana, è trascorsa sul prato verde per le varie esercitazioni tattiche sempre sotto la guida di mister Prandelli e dei suoi collaboratori.

Notizie positive arrivano dall'infermeria dove sia Spolli che Lapadula hanno potuto lavorare in gruppo. Naturalmente i miglioramenti dei due giocatori saranno monitorati passo dopo passo durante l'arco della settimana. Lavoro personalizzato invece per il difensore turco-tedesco Gunter e per il centrocampista ex Sassuolo Mazzitelli. L'ex giocatore del Borussia Dortmund è quello che dovrebbe recuperare prima nel giro di pochi giorni e quindi rendersi disponibile per la prossima sfida di campionato.