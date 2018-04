Genoa, Spolli regolarmente in gruppo: Bertolacci di nuovo in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa diviso in due gruppi per gli allenamenti di oggi. Una parte è rimasta al Centro Sportivo Signorini per lavorare sul terreno in erba, la restante parte si è recata al Campo Gambino dotato di sintetico, e sede degli allenamenti oltre che delle partite della Primavera (con il rientrato El Yamiq e i giovani Altare, Oprut, Sibilia e Zanimacchia). Oggi Nicolas Spolli si è allenato regolarmente, mentre Andrea Bertolacci ha ripeso a farlo seppure in maniera differenziata. Le condizioni del centrocampista dovranno essere valutate nelle prossime ore.