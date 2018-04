Genoa, squadra a riposo. Terapie per Pereira, Izzo, Laxalt e Veloso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di riposo oggi per il Genoa, ma non per tutti in realtà. Alcuni calciatori si sono sottoposti a cure e terapie, per velocizzare i loro recuperi o per renderli più stabili. Pedro Pereira, Izzo, Laxalt e Veloso hanno rispettato puntualmente l’impegno preso con fisioterapisti, preparatori e massaggiatori sottoponendosi alle cure del caso. Domani pomeriggio invece la squadra si ritroverà a Pegli per l’allenamento previsto alle ore 16 a porte aperte.