Genoa, Taarabt torna in gruppo, si ferma Izzo

Doppia seduta per il Genoa in vista della gara contro la Spal. Adel Taarabt è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, partecipando sia alla seduta mattutina di matrice atletica e tattica, sia alle partitelle tematiche pomeridiane di orientamento tecnico. Si è invece dovuto fermare per un affaticamento muscolare a un polpaccio Armando Izzo, che sarà sottoposto ad accertamenti medici nei prossimi giorni, per desumere un quadro indicativo della situazione.

Nella prima parte di giornata sono stati due i gruppi di lavoro formati da mister Ballardini, in stretta collaborazione con i preparatori atletici Pilati e Barbero. Come nella tornata di ieri, per sopperire alle assenze dei nazionali, alcuni ragazzi delle giovanili hanno partecipato ai lavori. Oltre a Bulgarelli, Oprut, Tazzer, Trabacca, Zanimacchia, hanno assaggiato il clima della prima squadra altri tre giovani: Masini, Raggio e Rimoli. Un premio per loro e al lavoro che sta portando avanti il settore giovanile, da anni una fucina di talenti che si affacciano alla ribalta.