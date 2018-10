Genoa, tegola Lapadula: l'attaccante finisce ko in amichevole

Fonte: genoacfc.it

Il Genoa ha disputato a Pegli una partita di allenamento contro la Virtus Entella. È stata l’occasione per vedere all’opera a chi fin qui ha giocato di meno. Il Genoa ha perso 2-1 dopo essere andato in vantaggio con Mazzitelli di testa su assist di Hiljemark sul finire del primo tempo e dopo aver in precedenza centrato il palo con Lapadula. Nella ripresa i rossoblù hanno controllato gioco e situazione fino all’infortunio di Lapadula, atterrato male sulla caviglia destra dopo un tentativo di colpo di testa in area di rigore. Il centravanti rossoblù è uscito dal campo senza poter essere più sostituito e l’Entella ne ha approfittato per ribaltare la situazione con un uno-due micidiale.