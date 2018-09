Doppia sessione per la squadra al Centro Sportivo Gianluca Signorini. In una giornata caratterizzata dal rientro dei nazionali Criscito e Hiljemark, sottoposti a un programma defaticante, i giocatori si sono fermati per parecchie ore a Villa Rostan, sede del club, dove hanno fatto colazione e pranzato insieme. Tanta palestra al mattino per esercitazioni collettive, con l’aggiunta di percorsi individuali. E addestramenti tattici da parte di mister Ballardini, affiancato in prima battuta dal vice Regno, per iniziare a lavorare sulle specificità dell’incontro con il Bologna.

Nel pomeriggio la preparazione è virata in direzione delle partitelle di verifica come focus centrale, a campo ridotto e con la presenza di quattro ragazzi della Primavera, Candela, Petrovic, Oliveira e Simeoni, gli stessi convocati per la seduta a porte chiuse di giovedì, quando si uniranno al gruppo gli ultimi nazionali di ritorno. Terapie mediche per Lisandro.