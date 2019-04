Genoa-Torino, i convocati di Mazzarri: Djidji out assieme a Zaza e Iago

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha selezionato 19 calciatori per la partita di domani contro il Genoa (calcio d’inizio ore 15), trentatreesima giornata del campionato di serie A Tim. Oltre agli indisponibili Falque e Millico e allo squalificato Zaza non convocato Djidji per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio destro

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Moretti, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti: BAselli, Lukic, Meite, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Berengeuer, Damascan, Parigini.